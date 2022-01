Free Mobile change de formule pour son forfait à 10,99€/mois

Après avoir booster en data son offre Série Free à l’occasion de ses 10 ans, Free revoit l’enveloppe de données à la baisse.

20 Go de moins en France métropolitaine. Il faut dire qu’en soufflant ses 10 bougies, Free Mobile a voulu séduire la semaine dernière avec une offre Série Free canon comprenant 100 Go de data. Aujourd’hui, l’opérateur revient à une formule plus classique incluant 80 go de données dans l’Hexagone et 8 Go en roaming contre 10 Go précédemment.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur forfait Free 5G 150 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 Uber Eats est inclus.