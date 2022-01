Microsoft va racheter le géant du jeu vidéo Activision Blizzard

Microsoft va sortir le carnet de chèques pour une grosse acquisition dans le jeu vidéo. La firme de Redmond annonce qu’elle va s’offrir Activision Blizzard.

68,7 milliards de dollars, c’est le montant que va débourser Microsoft pour s’offrir Activision Blizzard. Le projet de rachat a été annoncé ce mardi par la firme de Redmond, confirmant ainsi une information révélée plus tôt par le Wall Street Journal.

L’annonce de l’acquisition du géant américain du jeu vidéo, connu pour ses franchises Call of Duty, Guitar Heroes, Tony Hawk ou encore Warcraft, intervient sur fond de révélations autour de faits de harcèlement au sein de l’entreprise. Celle-ci intervient également après celle d’un projet d’acquisition de Zynga par Take-Two Interactive.

Elle représente la plus grosse opération jamais réalisée par Microsoft et lui permettra de devenir le troisième éditeur mondial de jeux vidéo en termes de revenus, après Tencent et Sony. Il faudra bien évidemment l’aval des autorités de la concurrence.

Sources : Capital et BFM TV