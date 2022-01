Après avoir sondé ses abonnés, Free annonce doubler sa présence dans un département

L’opérateur écoute les internautes et ouvrira prochainement deux nouveaux Free Centers dans le département de la Seine-Saint-Denis au nord de Paris.

Après l’inauguration de sa 160e boutique à Cannes, Free a lancé la semaine dernière un sondage sur Twitter afin de connaître l’avis de ses abonnés sur sa volonté d’ouvrir un nouveau Free Center dans la Seine-Saint-Denis. En lice, le centre commercial Arcades à Noisy-le-Grand, Avenir à Drancy, ou les deux. Pas moins de 77% des votes se sont finalement portés sur cette dernière possibilité. L’opérateur de Xavier Niel inaugurera donc “bientôt” deux échoppes dans ces communes après Rosny-sous-Bois et Aulnay-Sous-Bois lancés respectivement en 2013 et 2021. C’est aussi l’occasion pour lui de lancer les recrutements pour former ses équipes.

Les Franciliens peuvent d’ores et déjà se rendre dans la boutique Free, avenue du général Leclerc dans le 14e arrondissement), Bastille (12e), rue du Commerce (15e), rue des Ternes (17e), rue de Rennes (6e), et Forum des Halles ou encore Italie 2 (13e) et République (10e). Sans oublier les autres boutiques en périphérie proche, comme par exemple celui Les 4 Temps La Défense, de Boulogne bd Jean Jaurès, Levallois dans le centre commercial So Ouest, ou Arcueil (La Vache Noire, Paris Sud). Au total, une vingtaine de Free Centers sont aujourd’hui recensés en Île-de-France, première région économique du territoire.

L’objectif de Free est d’atteindre les 200 boutiques en 2023. L’année dernière, l’opérateur en a ouvert 51, d’autres inaugurations sont à venir à Saint-Etienne, Quimper, Saint-Malo et Nevers. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.