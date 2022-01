Quels services attendre chez Free, l’avenir de la 5G, de la fibre : Iliad publie l’intégralité de l’interview de Xavier Niel

Xavier Niel sur le grill.

Nous vous en parlions aujourd’hui, Xavier Niel a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses avec les lecteurs du journal Le Parisien. Univers Freebox vous a proposé un résumé de ce qui a été dit par le fondateur de Free mais ce soir, Iliad publie l’intégralité de l’interview sur Twitter. Vous pouvez ainsi retrouver les réponses de Xavier Niel concernant le déploiement de la 5G et de la fibre, les services que pourrait proposer, ou non, Free. Mais il y a également des questions plus personnelles, sur l’éventuel engagement du fondateur de Free en politique ou encore sur ses autres investissements dans des start-up et ses projets concernant la formation comme avec l’Ecole 42.