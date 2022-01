Free envoie un mail à ses abonnés mobile pour proposer une promo sur un smartphone

Free communique de plus en plus par mail sur son actualité. Il le fait maintenant régulièrement pour les améliorations concernant la Freebox ou Free Mobile, et c’est le cas aujourd’hui pour un smartphone en promotion proposé dans sa boutique en ligne.

Dans un mail adressé depuis aujourd’hui à ses abonné mobile, Free propose une offre de remboursement de 80€ sur le nouveau Samsung S21 FE 5G, disponible jusqu’au 19 janvier prochain pour ses abonnés qui choisiront la formule Free Flex. Une fois commandé, il suffit de suivre les instructions sur cette page pour en bénéficier. A cela s’ajoute une offre de lancement faite par Samsung, vous offrant une paire d’écouteurs sans fils Galaxy Buds2, d’une valeur de 149€. Les instructions pour profiter de cette offre valable jusqu’au 8 février prochain se trouvent sur cette page.

Le mail envoyé par Free :

Pensé pour être un modèle allégé de la gamme de flagships de Samsung, ce smartphone est uniquement proposé en 5G. L’appareil utilise une puce Snapdragon 888 et tourne grâce à ses 6 Go de RAM sous Android 12 avec une surcouche OneUI 4. Côté autonomie, la batterie 4500 mAh est compatible avec la charge rapide 25W (15W sans-fil). Le tout dissimulé par écran de 6.5 pouces, utilisant la technologie Dynamic Amoled 2X avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Au dos du smartphone, un triple module photo avec un capteur principal de 12 mégapixels, un autre de 8 mégapixels avec téléobjectif et enfin un troisième de 12 mégapixels avec ultra-grand angle. Pour les selfies, comptez sur 32 mégapixels.

Votre remboursement se fera sous forme d’avoir sur facture(s) à partir de votre 3ème facture après validation de votre demande, excepté en cas de retour de votre mobile après rétractation. Le remboursement ne pourra intervenir en cas de défaut de paiement sur les 3 premières factures.

L’avoir sera valide sur 1 ou plusieurs factures (en fonction du montant mensuel de votre facture), jusqu’à épuisement du montant de l’avoir. En cas de facture à zéro euro, le remboursement débutera lorsque votre facture sera positive. Toute demande reçue par courrier ne sera pas prise en compte.