Free lance une nouvelle version d’OQee sur Android, pour accéder à vos chaînes TV Freebox partout

L’interface Oqee bénéficie d’une nouvelle mise à jour sur les mobiles tournant sous l’OS de Google.

Free vient de déployer une nouvelle version de son application mobile OQee. Estampillée 1.0.35, cette dernière nécessite un terminal supportant Android 7.1 ou une version supérieure apporte une seule évolution. Les développeurs indiquent en effet que cette nouvelle version permet l’adaptation dynamique de la qualité vidéo. A noter que le déploiement de cette nouvelle version est progressif. Si vous ne l’avez pas téléchargée, vous pouvez le faire sur le Play Store.

Quels abonnés Freebox peuvent bénéficier de l’application OQee ?

Pour rappel, le service OQee disponible sur mobile, tablette, Smart TV Samsung et même sur Android TV en version bêta (uniquement pour les abonnés Freebox Delta et Pop), vous permet d’accéder à tous les services suivants :

Accès aux 550 chaines en direct dont 220 incluses (280 pour les Abonnés Révolution et Delta via TV by Canal)

Le contrôle du direct

Le start over

Le replay

Les enregistrements (100h incluses puis 0.02€/h/mois au-delà)

5 connexions simultanées possibles