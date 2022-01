5G : bilan après un an de déploiement, focus sur les stratégies d’Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR

L’ANFR vient de publier son observatoire du déploiement de la 5G en France. L’occasion de découvrir les tendances et d’avoir un meilleur aperçu des stratégies d’Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR.

Entre janvier 2021 et janvier 2022, la progression du nombre de sites 5G techniquement opérationnels a été constante, quelle que soit la bande de fréquences concernée (700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz). Le nombre de sites opérationnels sur la bande 3,5 GHz, soit la bande cœur, atteignait ainsi les 9 185 au 1er janvier 2022, contre moins de 1 500 un an plus tôt. Il était de 7 433 pour la bande 2,1 GHz, soit 3 fois plus en 12 mois, et de 13 504 pour la bande 700 MHz, soit plus que doublé en 12 mois.

Lorsque l’on observe chaque bande de fréquences indépendamment, les stratégies de chaque opérateur ressort, avec notamment Free qui fait cavalier seul sur la bande 700 MHz, grâce à laquelle il revendique une couverture de 72 % de la population. Pour sa 5G, l’opérateur de Xavier Niel fait en revanche l’impasse sur la bande 2,1 GHz exploitée par ses rivaux.

Tous les opérateurs ont en revanche déployé sur la 3,5 GHz permettant d’offrir de meilleurs débits. Si Orange a longtemps mené la danse pendant que SFR apparaissait en retrait, c’est aujourd’hui l’opérateur au carré rouge qui revient en force et devance ses rivaux avec 2 829 sites 5G opérationnels sur la 3,5 GHz, contre 2 699 pour Orange, 2 514 pour Free et 2 498 pour Bouygues Telecom.

Les données publiées par l’ANFR permettent enfin d’observer l’évolution de la stratégie de certains opérateurs, comme Free qui a largement misé dans un premier temps sur la bande 700 MHz pour apporter de la couverture et rééquilibre désormais avec la 3,5 GHz pour améliorer les débits. De son côté, Orange continue de miser principalement sur la 3,5 GHz, tandis que SFR et Bouygues Telecom commencent à rééquilibrer avec la 2,1 GHz.