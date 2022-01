Test Freebox Pop et mini 4K : découvrez une application de relaxation à la demande

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir Nature Relaxation On-Demand, une plate-forme vidéo vous proposant de la découverte et de la détente à la demande.

Relaxation On-Demand propose plusieurs centaines de vidéos pour découvrir des paysages envoûtants sur fond de musique relaxante, avec une qualité d’image 1080p ou 4K et sans publicité. Cette plate-forme est justement disponible sous la forme d’une application sur le Play Store des players Freebox Pop et mini 4K. Univers Freebox vous invite à découvrir l’interface, les fonctions et les contenus disponibles.

Installer l’application sur le player Freebox Il va falloir commencer par télécharger l’application Relaxation On-Demand. La dernière mise à jour, estampillée 7.003.1, remonte au mois d’août 2021.

À noter que l’application coûte 8,99 euros par mois ou 79,99 euros à l’année, après un essai gratuit de 30 jours. Le paiement passe d’ailleurs par le Play Store.

Des vidéos classées, avec ou sans musique

Relaxation On-Demand ne réinvente pas la roue en termes d’interface. On a une barre latérale de navigation sur la gauche (qui peut se réduire) et des bandeaux de contenus.

La barre donne notamment accès au moteur de recherche interne (saisie au clavier virtuel ou reconnaissance vocale), mais également aux paramètres.

Quant aux bandeaux de contenus, ils proposent des sélections par location ou thématique. Vous pourrez voyager sous l’eau, survoler les montages, vous envoler dans l’espace ou encore découvrir de belles plages. Notez que cela pourra se faire sans musique grâce à une section dédiée.

Au lancement de chaque contenu, un petit résumé s’affiche avec la durée. Cette durée peut d’ailleurs se compter en minutes comme en heures, en fonction du temps que vous avez devant vous.

Un lecteur vidéo qui va à l’essentiel

Contenu précédent, contenu suivant, retour, avance et lecture/pause, voici les boutons que propose le lecteur vidéo intégré, en plus d’une réglette pour avoir une idée de la progression dans le contenu.