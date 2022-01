Free Mobile : ne parvenant pas à faire barrage, un maire compte sur l’aide des habitants

Free parvient à installer son pylône malgré l’opposition de la commune. Le maire invite les habitants à le rejoindre dans sa bataille face à l’opérateur.

“Ce n’est pas suffisant et nous souhaitons toujours que Free installe un pylône plus esthétique”, explique Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, commune de l’Aisne, en région Hauts-de-France. “Nous regrettons que Free Mobile n’ait pas attendu la décision de la cour administrative d’appel avant de procéder à l’installation”, déplore d’ailleurs l’édile qui s’est engagé dans un bras de fer judiciaire avec l’opérateur. Les travaux pour la dalle béton ont en effet démarré le 13 septembre 2021 et l’équipement a été installé il y a quelques semaines le long de la rue Léon-Lhermitte et de la route de Soissons.

“La Ville s’est opposée à ce projet depuis le début et a fait appel de la décision du tribunal administratif d’Amiens qui a annulé l’arrêté municipal interdisant l’installation du pylône”, raconte l’édile. “Notre opposition a d’ores et déjà abouti à quelques concessions, par exemple la base du pylône sera aménagée avec des végétaux”, souligne au passage Sébastien Eugène, qui entend poursuivre son bras de fer. Il compte mettre en avant le fait que les documents d’informations fournis par Free “sous-estiment notamment l’impact visuel”.

Sébastien Eugène compte à présent sur les administrés. “Je crois dans le pouvoir des consommateurs. Plus ils seront mobilisés auprès de Free, plus les chances de changement seront grandes”, note l’élu. Et d’insister : “plusieurs courriers de plaintes sont parvenus en mairie ces derniers jours, c’est à Free qu’il faut les adresser”.

Source : L’Union