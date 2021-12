Abonnés Freebox et Mobile, vous avez un problème ? Voici tous les types d’aides proposés par Free

Si vous rencontrez un souci avec votre ligne Freebox ou Free Mobile, il peut être difficile de savoir vers qui se tourner. Univers Freebox vous propose ainsi un récapitulatif de l’ensemble des solutions d’assistances proposées par l’opérateur de Xavier Niel.

Un bug, une coupure, une erreur de facturation ? Il existe de nombreux types de problèmes pouvant toucher l’abonné d’une offre télécom fixe ou mobile, et certains canaux sont plus propices à une résolution que d’autres. Free dispose de nombreux de canaux de communication, plus ou moins direct pour assister ses abonnés lorsqu’un problème ou une interrogation se présente.

Contacter directement Free

Dans le cas d’une coupure ou d’un problème urgent, il est normal de vouloir échanger directement avec votre opérateur pour le résoudre le plus vite possible. La première solution à privilégier sera de contacter directement le 3244, numéro d’assistance dédié à tous les abonnés Free (box et mobile). Un conseiller pourra alors répondre à vos questions, se pencher sur votre cas et chercher à résoudre votre problème. S’il ne peut pas le faire tout de suite, il sera alors en mesure d’ouvrir un ticket ou de vous rediriger vers un autre service plus spécifique. Le service d’assistance est ouvert de 8h à 22h en semaine de 9h à 21h le samedi et de 9h à 19h le dimanche.

D’autres moyens permettent également de contacter les Free Helper. Vous pouvez par exemple opter pour la solution Face To Free, qui vous permet d’entrer en visioconférence avec un employé qui pourra vous aider. Cette solution peut être à privilégier si vous souhaitez que votre installation soit analysée visuellement pour vous assurer qu’aucun mauvais branchement n’a été réalisé ou que vous effectuez une manipulation correctement. Le service est accessible sur navigateur, tant sur ordinateur que sur mobile.

Autre moyen de converser directement avec un Free Helper : WhatsApp. Depuis Pour savoir s’il est possible d’accéder à ce moyen de communication, il faudra se rendre sur la section “Nous contacter“, accessible en faisant défiler la page d’accueil du site Web de Free. Indiquez si vous êtes abonné Freebox, Free Mobile ou pas encore abonné. Plusieurs moyens de contact vous sont alors proposés. Selon nos observations, la fonction apparaît lorsqu’un conseiller est disponible sur WhatsApp et disparaît lorsqu’il n’y a plus personne pour répondre. L’opérateur propose également un robot conversationnel pour les abonnés Free Mobile, capable de répondre aux questions des abonnés, y compris sur les offres et services proposés par Free.

Si vous êtes dans l’une des villes les accueillant ou à proximité, il est aussi possible de vous rendre directement dans un Free Center. Des employés pourront ainsi répondre à vos interrogations et vous suggérer des solutions de réparation. Vous pouvez retrouver la liste des plus de 150 boutiques actuellement ouvertes dans l’Hexagone en vous rendant sur cette page.

Enfin, il existe un autre moyen de contacter directement un Free Helper, réservé cependant aux personnes sourdes et malentendantes et possédant un abonnement Freebox Révolution ou Free Mobile à 19.99€/mois. Il s’agit du Relais Téléphonique Free, disponible sur iOS et Android.

Dans le détail, “Relais Téléphonique Free” permet de bénéficier d’un service d’interprétation en français – langue des signes française (LSF), de codage en langage parlé complété (LPC) ou de transcription automatique instantanée. Pour vos appels entrants ou sortants, vous êtes alors mis en relation avec un service qui assurera la communication avec votre correspondant/interlocuteur. Autre possibilité, la transcription automatisée. Autrement dit, l’abonné écrit un texte, puis s’effectue une transcription vocale du texte pour le correspondant. Inversement, la voix du correspondant est transcrite en texte côté abonné (ouvert 24h/24, 7J/J). Il permet désormais 3heures de conversations par mois, contre une heure auparavant. Pour les intéressés, Univers Freebox a réalisé un tuto autour de l’utilisation de ce service.

Vous pouvez également contacter Free depuis votre espace abonné, dans la rubrique “Nous contacter”. Une assistance vous posera alors plusieurs questions concernant le problème rencontré sur votre ligne fixe ou mobile et pourra alors soit vous donner les manipulations à réaliser soit ouvrir un ticket d’assistance pour qu’un technicien puisse se pencher sur votre dossier.

Ces services ont d’ailleurs été apportés au plus proche des abonnés, avec le nouveau programme “Free Proxi”, consistant à créer des mini-centres de contacts dans une douzaine de villes où travaille environ une dizaine de personnes connaisseurs du terrain dont la mission est de répondre directement à la problématique des abonnés. Les équipes répondent par chat ou par téléphone en 15 minutes aux clients de la zone. Ces cellules localisées ont un second intérêt, celui d’intervenir directement chez l’abonné sous 24 heures en disposant en cas de panne du matériel adéquat pour le client.

Si le problème est moins urgent, vous pouvez également vous tourner vers les réseaux sociaux. Sur Twitter, l’opérateur possède quatre comptes assez réactifs concernant l’assistance des abonnés, l’un d’entre eux est dédié aux problèmes de Freebox (@Freebox), l’autre vous répondra concernant vos soucis rencontrés sur votre abonnement Free Mobile (@freemobile). Vous pouvez les contacter soit en les mentionnant dans vos tweets soit directement en message privé. Un autre compte plus récent pourra vous informer sur un problème plus localisé, il s’agit du compte @Free_1337, qui communique régulièrement sur des soucis autour de la fibre, des antennes mobiles ou encore concernant le lancement de la VoLTE. Enfin, pour les abonnés possédant un équipement compatible, le compte @OQEEbyFree répondra à toutes vos questions concernant l’interface TV de l’opérateur.

Sur Facebook, vous pourrez également trouver un chat automatisé pour faciliter votre aide: en cliquant sur démarrer lors de l’ouverture de la fenêtre de discussion, le robot va vous poser diverses questions à choix multiples pour cerner votre problème. Puis, souvent après avoir proposé une première solution, votre demande sera envoyée à un Free Helper qui disposera ainsi de toutes les informations pour vous aider au mieux et plus rapidement. Nous avons d’ailleurs testé plusieurs situations lors de son lancement, si vous souhaitez en savoir plus.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes avant le Nouvel An et il est donc à noter que les services d’Assistance Free seront suspendus du vendredi 31 décembre 2021 à 18h jusqu’au dimanche 2 janvier 2022 à 8h.

Des sites à connaître

Si vous souhaitez rechercher une solution vous même ou que vous avez une demande sur un aspect spécifique de votre offre, certains sites webs peuvent s’avérer bien pratique. Le premier est bien sur le site web d’assistance Free. Récemment revu et modernisé, ce dernier fourmille d’informations pratiques sur diverses manipulation à réaliser mais également sur les services et options proposés par l’opérateur. Il suffit de cliquer sur votre offre ou d’effectuer une recherche pour trouver la réponse à vos questions et, si elle ne fonctionne pas, la page vous permettra également de contacter l’assistance par les moyens cités ci-dessus.

Sur mobile, vous pouvez également compter sur l’application Assistance Free, récemment intégralement revue sur iOS et Android. Cette dernière se veut comme une version du site web totalement repensée pour le mobile, avec de nombreuses informations mais également la possibilité de suivre vos tickets ouverts et de suivre l’actualité de Free.

Si vous êtes un abonné Freebox équipé d’un appareil et d’une offre compatible avec Oqee, vous pouvez également vous rendre directement sur le site https://assistance.oqee.tv/hc/fr dédié à l’interface TV présente sur Freebox Pop, Apple TV 4K et bien d’autres supports. Outre les diverses informations générales publiées par l’assistance Oqee, vous pouvez également accéder à l’onglet communauté, vous permettant d’apporter des suggestions mais aussi de communiquer sur certains problèmes rencontrés sur l’interface. Il faudra cependant pour cela vous créer un compte, vous pouvez utiliser votre compte Twitter ou votre adresse mail pour cela.

Si vous avez des problèmes plus techniques sur votre player ou Server Freebox nécessitant des connaissances avancées, vous pouvez également vous inscrire sur le bugtracker des développeurs Freebox. Sur ce site dédié aux plus geeks et technophiles, vous pourrez poser des questions très précises sur un problème d’image, de son, de débit rencontré sur votre équipement mais aussi et surtout retrouver des personnes ayant été dans le même cas que vous et ayant déjà résolu leur problème.

Enfin, pour les abonnés Freebox Delta équipé en domotique, il existe un site d’assistance dédié à toutes ces questions. Sur Smarthome, vous pourrez ainsi retrouver différents articles sur des manipulations à réaliser, mais aussi contacter directement les développeurs en charge de cet aspect du Server haut de gamme de Free.