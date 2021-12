Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #196

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Sauf pour la mamie du Cantal !

Pourquoi chercher un cadeau incroyable pour ses grands-parents alors qu’il suffit de refaire marcher leur télé coincée sur HDMI 3 ? — Mathilde 🩺 (@Matenolol) December 23, 2021

SFR n’accepte pas les ruptures. “Drahi” c’est fini, je ne crois pas que j’y retournerai un jour.

Bonjour @SFR cela fait des années que vous facturez à ma mère un abonnement résilié au profit d’orange il y a des années. Maintenant on reçoit les lettres de sociétés de recouvrement. Il vous faut quoi pour comprendre qu’entre nous c’est fini ? — Avocate(EnMaturation) (@avocatine) December 25, 2021

Quand Bouygues Telecom fait erreur sur la personne. Il faudrait déjà fibrer la rue avant de proposer une migration.

#BouyguesTelecom c'est une blague, vous allez me la faire tous les mois.

Non je n'ai pas demandé de changement de forfait box.

Je vais mettre encore trois jour à annuler une commande que je n'ai pas faite.

JE N'AI PAS LA FIBRE DANS MA RUE !!!! @bouyguestelecom pic.twitter.com/d4Mo401kJV — Cojo👨‍❤️‍💋‍👨 (@cojo1916) December 22, 2021

Qui a connu l’iPod Shuffle 2e génération lancé en 2006 ? Vous allez prendre un coup de vieux avec cette Tiktokeuse va . #Vintage…

This can’t be real pic.twitter.com/1mPPuMTtZa — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 21, 2021

“Ils vont pouvoir jouez à Gadget et Clonk”.

Pensée à ceux qui ont reçu ça ce soir se disant qu'il y avait une PS5 sous le sapin. Courage même si on vous a pas respecté. pic.twitter.com/urbZRiBzhi — Conkerax (@conkerax) December 25, 2021

La Terre sainte des geeks.