Smartphones : Android 12 arrive en version Go pour les petites configurations

Google adapte ses systèmes d’exploitation Android pour répondre aux spécificités des appareils. Android 12 a ainsi droit à sa déclinaison Go, une déclinaison allégée et pensée spécifiquement pour les configurations modestes.

Tout juste annoncé par le géant californien, Android 12 Go Edition s’adresse aux smartphones d’entrée de gamme aux performances modestes, pour leur apporter un maximum de nouveautés, tout en garantissant un usage fluide. “Les applications sur votre appareil Android 12 (édition Go) seront lancées jusqu’à 30 % plus rapidement et avec une animation plus fluide, ce qui signifie qu’elles s’ouvriront instantanément, sans plus attendre sur un écran vide”, promet d’ailleurs Google. Côté nouveautés et améliorations, citons aussi la possibilité de passer facilement à un profil d’invité avant de partager votre appareil, et ce directement depuis l’écran de verrouillage, ou encore la possibilité de partager des applications directement avec des appareils à proximité en utilisant Nearby Share et Google Play.

Android 12 Go Edition promet également d’allonger l’autonomie du smartphone, en mettant automatiquement en veille prolongée les applications inutilisées pendant de longues périodes. Le nouvel OS de Google n’oublie pas non plus le volet confidentialité avec l’ajout d’un tableau de bord donnant un aperçu des applications accédant à des types particuliers de données sensibles ou avec l’alerte en haut à droite lors de l’accès au micro ou à la caméra. Par ailleurs, la localisation peut être partagée de manière approximative. Pas de mention du nouveau design Material You d’Android 12 classique, en revanche.

Google rappelle qu’Android Go a été créé en 2017 et tourne aujourd’hui sur plus de 200 millions d’appareils à travers le monde. Cela explique l’intérêt pour la firme californienne de maintenir une telle version de son OS.