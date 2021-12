Canal+ lance deux nouvelles offres alléchantes disponibles sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

“Pour Noël Canal+ vous offre toutes les raisons de craquer “. Des films 6 mois après leur sortie, du sport et des séries en live et en replay, la filiale de Vivendi lance jusqu’au 27 décembre deux nouvelles offres sur Showroomprivé, les abonnés des opérateurs peuvent en profiter.

Un bon plan qui devrait séduire un certain nombre de foyers en cette fin d’année. Après avoir dégainé la semaine dernière une offre spéciale intégrant Netflix, OCS et Disney+, Canal+ continue de lancer des promos, cette fois sur le site d’e-commerce Showroomprivé. Affichée à 9€/mois durant deux ans au lieu de 24,99€/mois, la première offre intègre non seulement les chaînes Canal+ et Canal+ Décalé, mais aussi Canal+ Docs, Kids et Séries.

Une deuxième promotion est aussi proposée à 14€/mois pendant deux ans au lieu de 30,99€/mois. Plus complète, celle-ci inclut les mêmes chaînes avec en supplément Canal+ Cinéma, Canal+ Sport ainsi que les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula One, Canal+ TOP 14 et Canal+ Moto GP.

Dans les deux cas, les frais d’accès sont offerts, et ce n’est pas tout puisque l’application myCanal est incluse tout comme Cafeyn. L’option TV+ donnant accès à 60 chaînes est offerte pendant 2 mois, puis facturée 10€/mois.

Il est aussi possible de regarder vos contenus sur 2 écrans simultané. Le service multi-écrans de permet de de profiter d’une sélection de chaines ainsi que des programmes inclus dans votre abonnement Canal+ depuis PC/Mac ou via l’application myCanal depuis smartphone/tablette, TV connectées , PS4, PS5, Xbox , Apple TV, Amazon Fire TV, clefs, lecteurs sous Android TV.

Réservées aux membres Showroomprivé pour tout nouvel abonnement avec un engagement de 24 mois (toute personne non abonnée aux offres Canal au cours du dernier mois), ces deux promos sont accessibles par satellite, ADSL/Fibre sur les box SFR, Livebox, Bbox et Freebox, la TNT, ou encore le réseau Internet avec un décodeur Canal+ (sous réserve d’une connexion Internet haut débit) et/ou le câble.