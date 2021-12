Après Orange, SFR met fin à l’engagement sur ses forfaits

Les offres 4G et 5G de SFR sont désormais proposées sans engagement. L’opérateur applique toutefois des tarifs plus élevés qu’Orange sur certains forfaits.

Après Orange le 7 octobre dernier, c’est au tour de SFR de reprendre les codes historiques du marché du low cost en mettant fin à l’engagement obligatoire sur ses forfaits 4G et 5G. Bouygues Telecom reste le seul opérateur de type A à ne pas emboîter le pas pour le moment.

Fini donc la période d’engagement d’un an pour l’opérateur au carré, de quoi permettre une meilleure réelle flexibilité à ses abonnés mobiles tout en continuant de proposer en parallèle un engagement 24 mois avec achat de mobile.

Côté forfaits 5G, SFR affiche aujourd’hui 4 forfaits sur son site internet. Le premier comprend 90 Go à 20€/mois pendant 1 an avant de passer à 32€. Le second inclut 120 Go de données à 29€/mois pendant 1 an puis 44€/mois. Un tarif qui peut paraître excessif puisqu’à data équivalente, Orange affiche des prix inférieurs, soit 8 euros mensuels de moins la première année et 11€ la seconde.

Le troisième forfait de SFR propose 160 Go à 49€ puis 64€/mois. Pour un euro de plus, Orange intègre quant à lui 200 Go dans son offre. Mais a contrario de l’opérateur historique, celui au carré rouge fait le choix de conserver son forfait illimité, lequel est proposé à 60€/mois puis 75€/mois la seconde année.

Enfin, trois offres 4G sont désormais proposées par l’opérateur, 100 Mo, 5 Go et enfin 80 Go à 15€/mois pendant 1 an puis 30€/mois. A prix équivalent, Orange propose quant à lui 70 Go.