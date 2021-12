SFR lance une nouvelle offre avec Disney+ et Deezer pour ses abonnés box

De la SVOD, de la musique et de la télé, un bouquet complet débarque dans les offres de l’opérateur.

Avis aux cinéphiles ayant également la fibre musicale, SFR propose désormais son pack Disney+ avec Deezer et son bouquet de chaînes SFR divertissement, accessible pour tous ses abonnés fixe, nouveaux comme ancien. Ce pack plutôt complet est proposé à 17€/mois et peut être souscrit depuis votre espace abonné si vous êtes déjà client, ou lors de votre souscription à une offre de l’opérateur.

En plus du service de SVOD de Mickey et de ses quelques milliers d’épisodes et films, disponibles en 4K, vous aurez ainsi accès à l’offre Premium de Deezer permettant d’écouter plus de 70 millions de titres, sans aucune publicité. Cette formule permet également de télécharger vos musiques préférées pour pouvoir les écouter sans connexion sur mobile. Enfin, le bouquet SFR divertissement vient compléter cette offre avec quinze chaînes orientées autour de trois thématiques : les séries avec TVBreizh et AB1, le divertissement avec des chaînes comme MTV, MCM ou Paris Première et d’autres se tournant plus vers la culture urbaine et populaire, avec Trace Urbane, J-One ou encore ES1.