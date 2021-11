SFR offre Netflix à certains nouveaux abonnés

Une offre de Noël alléchante pour SFR, qui donne accès à Netflix pendant 6 mois pour toute souscription à son offre fibre Power.

Si vous optez pour son offre haut de gamme, l’opérateur vous fait un beau cadeau pour la fin d’année. Tout nouvel abonné à sa fibre Power 8 peut désormais bénéficier de six mois d’abonnement offert à Netflix et à l’offre SFR Divertissement+.

Dans le détail, cette promotion inclut donc Netflix dans sa formule Standard, soit en HD et avec un accès sur deux écrans en simultanés, proposée habituellement à 13.49€/mois, tarif qui reviendra une fois la période promotionnelle passée. Le bouquet SFR divertissement pour sa part compte de nombreuses chaînes généralistes et certaines thématiques, notamment pour les jeunes avec entre autres Toonami, Mangas, Boing… Mais aussi les chaînes Discovery par exemple.

Quant à l’offre de SFR à proprement parler, vous aurez accès à la SFR box 7, proposant 1Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en upload, les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France ainsi que 200 chaînes TV avec un décodeur 4K. Il est également possible d’opter pour la Box 8 de SFR, sous forme d’option avec un débit jusqu’à 2Gb/s en partagé, le WiFi et le player faisant office d’enceinte connectée, équipé notamment d’Alexa. Si vous optez pour la box 7, comptez sur 24€/mois pendant un an, puis 43€/mois et 34€/mois puis 50€/mois pour la box 8. Ces deux offres sont proposées avec un engagement d’un an. A noter également les frais supplémentaires d’ouverte du service s’élevant à 49€.