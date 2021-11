Les offres fibre de Free débarquent sur un nouveau réseau d’envergure

La fibre se démocratise en Gironde.

“À partir de maintenant, les opérateurs majeurs sont disponibles pour vous permettre d’accéder à des forfaits en fibre optique. Après de nombreuses négociations menées par le Département de la Gironde, Bouygues Telecom, Coriolis, Free, Orange et SFR sont maintenant en capacité de vous proposer des forfaits internet très haut débit adaptés”, a annoncé ce week-end sur Twitter le réseau d’initiative publique Gironde Haut Méga.

A l’heure actuelle, les opérateurs déploient progressivement leurs infrastructures sur ce RIP opéré par Orange dont l’objectif est de raccorder d’ici 2025 à la fibre optique, 485 500 foyers, entreprises, services publics et collectivités. Actuellement, pas moins de 200 000 prises sont d’ores et déjà raccordables, soit près de la moitié. A noter que le déploiement commune par commune est progressif et dépend de la stratégie commerciale de chaque opérateur. Pour sa part, Free a trouvé un accord durant l’été après une longue période de négociations.