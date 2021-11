Red by SFR et Bouygues Telecom se lâchent avec, pour la première fois, des forfaits mobiles 300 Go

Pour le Black Friday, Red by SFR sort l’artillerie lourde. Au travers une opération Black Forfait, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose trois forfaits mobiles blindés en data mobile à moins de 15 euros par mois. Bouygues Telecom a évidemment riposté. Mais est-il vraiment intéressant de s’orienter vers de telles offres ?

Mais jusqu’où iront-ils ? Jusqu’au 29 novembre 2021, une opération Black Forfait lancée par Red by SFR se traduit par trois forfaits mobiles 4G sans engagement avec des appels, SMS et MMS en illimité et d’énormes enveloppes data pour l’Internet mobile. Facturés 10, 12 et 14 euros par mois, ils incluent 100, 200 et 300 Go respectivement. Le roaming depuis l’Union européenne et les DOM est aussi au programme avec une enveloppe de 12 Go dans le cas du forfait 100 Go ou une enveloppe de 15 Go pour les deux autres formules.

Ne tardant jamais à riposter face aux offensives de Red by SFR, Bouygues Telecom proposait des forfaits B&You 50, 100 et 200 Go à 11,99, 12,99 et 14,99 euros par mois. L’opérateur a rapidement ajusté ses propres promotions avec des forfaits 100, 200 et 300 Go à 9,99, 12,99 et 13,99 euros par mois.

Usages réels et augmentations à venir

Si de telles promotions sont particulièrement alléchantes, deux questions se posent toutefois. La première concerne l’intérêt de telles quantités de data, alors que la moyenne mensuelle reste bien en dessous des 50 Go, même chez les abonnés Free Mobile qui profitent pourtant de l’illimité.

La seconde concerne l’évolution de ces tarifs d’appel. Bouygues Telecom et SFR tentent régulièrement de faire passer des augmentations de tarif au motif d’enrichissements des forfaits. Une pratique légale, mais pas toujours du goût des abonnés concernés. Et il y a de fortes chances que ces forfaits n’y échappent pas, tôt ou tard. Vous êtes prévenus.