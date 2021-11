Abonnés Freebox : deux services de SVOD à prix mini pendant 3 mois sur Prime Video

Action Max et Mubi sont disponibles dès à présent à 0,99€ pendant 3 mois sur Amazon Channels.

Le Black Friday continue sur Prime Video. Après avoir lancé une promo sur OCS et UniversCiné le week-end dernier, la plateforme américaine propose une nouvelle réduction sur deux autres services de SVOD accessibles dans sa rubrique Amazon Channels. Le premier, Mubi, est ainsi affiché à 0,99€/mois pendant 3 mois pour toute nouvelle souscription jusqu’au 29 novembre. Méconnu, ce service a pourtant de quoi plaire en proposant chaque jour un film acclamé par la critique. La plateforme propose une sélection de films allant des longs métrages cultes aux chef-d’oeuvres du cinéma moderne, réalisés par les grands cinéastes d’hier et aujourd’hui. La programmation est issue des quatre coins du monde.

Le second, Action Max, disponible également dans la rubrique replay des Freebox, passe lui aussi à 0,99€/mois pendant 3 mois. Ce service de vidéo à la demande est dédié au cinéma d’action et propose d’accéder en illimité à une série de films renouvelés régulièrement. Editée par Mediawan de Xavier Niel, cette plateforme ne propose pas de contenus issus de la programmation linéaire de la chaîne Action.

Pour rappel, Prime Vidéo est inclus dans l’offre Freebox Delta et accessible à 5,99€/mois pour les Freebox Révolution, Pop, mini 4K et One.