Xavier Niel dans le top 15 des hommes les plus riches de France derrière Patrick Drahi mais loin devant Martin Bouygues

Comme chaque année, Capital dévoile son classement des 100 hommes les plus riche de France. En 2021, malgré une croissance importante de sa fortune, le fondateur de Free perd une place.

“La crise sanitaire n’est plus qu’un mauvais souvenir pour les familles françaises les plus fortunées” explique Capital. Le magazine dévoilera le 1er décembre son classement des 100 Français les plus riches, dont les dirigeants de Free, SFR et Bouygues Telecom font partie. Comme d’habitude, Bernard Arnault, a la tête du groupe LVMH occupe la tête du classement, se payant même le luxe de passer le cap symbolique de la centaine de milliards d’euros de fortune (136.43 milliards). Vient ensuite le gérant de Hermès, Axel Dumas, et sa famille avec 87.11 milliards d’euros et la petite fille du fondateur de L’Oréal et vice-présidente de son conseil d’administration, Françoise Bettencourt Meyers à la troisième place avec 73.44 milliards d’euros à son actif.

La tendance est à la hausse, avec une croissance du patrimoine de plus de 25% et 780 milliards d’euros cumulés, ainsi qu’un palier symbolique franchi : pour la première fois dans ce Top 100, toutes les personnes s’y trouvant sont des milliardaires. Le palmarès a été conçu en se basant sur les documents financiers de chaque groupe, ainsi que celles des holdings personnelles de chaque personne.

La fortune des patrons d’opérateurs continue d’augmenter, sauf chez SFR

Comme à l’accoutumée, le premier magnat des télécoms dans ce classement est Patrick Drahi, PDG d’Altice, qui occupe la 10e place du classement , avec une fortune estimée à 12.67 milliards d’euros. Sa fortune continue cependant de diminuer, avec une baisse de 4.5% par rapport à 2020. Rappelons que le fondateur de la maison-mère de SFR a récemment retiré les activités européennes de son groupe de télécoms de la Bourse pour pouvoir mieux contrôler les investissements d’Altice.

C’est également le cas pour Xavier Niel et Iliad. Le fondateur de Free a pour sa part vu sa fortune hausser de 32.9% passant de 7.03 milliards d’euros en 2020 à 9.34 milliards en 2021. Xavier Niel s’est également renforcé dans la foncière Unibail-Rodamco, mais Capital n’a pas pris en compte cette opération dans le calcule de sa fortune, son enquête ayant été réalisée avant. Cette croissance n’empêche cependant pas le milliardaire de perdre une place au classement, dépassé par des dirigeants ou fondateurs de firmes ayant enregistré une croissance record, c’est notamment le cas pour Evan Spiegel, fondateur de Snapchat, qui a vu sa fortune doubler en un an.

Dernier représentant des télécoms dans le classement : Martin Bouygues. Le dirigeant du groupe BTP éponyme, maison-mère de Bouygues Telecom a vu sa fortune passer la barre des 3 milliards d’euros en 2021, porté par une hausse à la fois du nombre de titres détenus en Bourse et à une hausse de leur valeur.

Source : Capital (version papier : édition du 1er décembre 2021 n°363)