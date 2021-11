Freebox avec TV by Canal : c’est fini pour Vice TV et Non Stop People

Comme prévu la chaîne culturelle engagée et celle incarnée par Jean-Marc Morandini ont cessé leur diffusion.

C’est la fin de l’aventure pour deux chaînes incluses pour les abonnés Freebox avec TV by Canal et Livebox avec le bouquet Famille Fibre. Vice TV et Non Stop se sont arrêtées définitivement.

La première, dédiée aux 16-35 ans et lancée en 2017, a annoncé le mois dernier son partenariat avec Canal+ et sa volonté d’amorcer une nouvelle stratégie de diversification de son modèle de distribution et de licensing de contenus, ce qui implique la fermeture de Vice TV France. De nouvelles collaborations sont attendues dans l’Hexagone.

La seconde, lancée en d’information consacrée à l’actualité des célébrités, diffusait des émissions quotidiennes en direct comme Le Good Morning People, Morandini Live, Non Stop Info, Le Debrief et Non Stop Soir .