Un poste de développeur back-end est à pourvoir chez Free à Montpellier dans le département de l’Hérault

Free recherche un(e) développeur(-euse) back-end H/F à Montpellier. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Nous recherchons à recruter plusieurs développeurs.euses back-end pour rejoindre l’équipe en charge du système d’information et des bases de données des abonnés mobile en France (Free Mobile) et en Italie (iliad Italia). Avec plus de 20 millions de clients, vous aurez de quoi faire en gestion de base de données !

Vous ne risquez pas de vous ennuyer à votre poste en rejoignant cette équipe de développeurs expérimentés, qui relève de nombreux défis techniques au quotidien.

Vous allez pouvoir intervenir sur tout le spectre back-end, ce qui vous permettra d’utiliser toutes vos compétences.

Voici quelles seront vos missions :

Vous continuerez à exploiter et à faire évoluer le back-office actuel des différents sites et outils abonnés en fonction des demandes (notamment de la Direction Marketing)

Vous créez et modélisez les bases de données interfacées aux outils.

Afin de faire face aux nombreux défis liés à la croissance de l’entreprise, vous participerez à la création d’un nouveau système, depuis le début du projet.

Au cours de votre intégration, vous serez formé.e à nos pratiques pour s’assurer que vous soyez dans les meilleures dispositions pour réussir sur ce poste.

Nous avons parlé de Free Mobile, ainsi que des missions et attentes du poste, mais il nous manque le principal… VOUS.

PROFIL RECHERCHÉ

Les indispensables (par ordre d’importance) :

PHP Natif

SQL (pour gérer la base de données sur plus de 20 millions de clients)

Système Linux

ReST et SOAP

Le plus :

Java

Ce poste sera fait pour vous si :

Vous êtes passionné par le développement et souhaitez mettre à profit tout ce que vous avez appris dans un projet de grande envergure (peu importe que vous soyez diplômé ou autodidacte, ce qui compte ce sont vos compétences).

Vous aimez travailler en ayant des responsabilités.

Le fait que votre code fonctionne mal vous empêche de dormir tranquillement.

Vous comprenez vite les problématiques et savez trouver rapidement des solutions.

Vous avez envie de continuer à apprendre et à monter en compétences.

Au contraire ce poste ne sera pas fait pour vous si :

Vous ne voulez pas travailler en équipe. Les projets demandant des échanges réguliers avec celle-ci, il est primordial d’être à l’aise avec les échanges qui vous aideront à vous améliorer.

Vous ne supportez pas la pression liée aux enjeux du poste

Vous vous dites que vous n’avez plus rien à apprendre, et que dire « je ne sais pas » est un problème.

Alors si vous avez envie de liberté et d’avoir un impact concret en participant à des projets stratégiques pour le groupe iliad, n’hésitez pas à envoyer votre candidature pour rejoindre l’aventure Free Mobile.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Réaliser des études et développements informatiques

Programmer dans un langage informatique spécifique

PHP

Linux

SQL

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte restaurant SWILE (9,5 €/jour travaillé)

Mutuelle (env. 40€/mois)

Intéressement/Participation

Offre collaborateur Freebox

Jusqu’à 2 jours de télétravail possible par semaine (après phase d’intégration)

Contrat au forfait-jour avec RTT

Accès LinkedIn Learning

Accès Projet Voltaire

Fourchette de rémunération : à partir de 40K€

Type de contrat : CDI

Date prise de poste : immédiate

