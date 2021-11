FreeTelec : l’application de télécommande met fin à un problème de compatibilité avec deux Freebox

Avec une mise à jour, la télécommande virtuelle FreeTelec reprend du service.

“Le support de la fonctionnalité Télécommande Réseau sur Android TV a été supprimé par Google”, expliquait dernièrement le développeur de l’application FreeTelec. Il promettait alors de livrer une mise à jour pour contourner le problème. Et c’est chose faite.

Une mise à jour 1.12.0 de FreeTelec pour Android est en effet en cours de déploiement. Elle vient corriger la compatibilité des players Freebox Pop et mini 4k qui a été cassée à la suite d’une mise à jour de Google sur les box Android TV. La diffusion étant progressive, il se peut toutefois que vous ayez à attendre un peu avant d’avoir accès à cette mise à jour.

“La version iOS est en cours de développement. Il faudra encore un peu de patience avant que cela soit disponible sur l’App Store”, nous précise par ailleurs le développeur.

Disponible sur Android, par l’intermédiaire du Play Store, et sur iOS, via l’App Store, FreeTelec est une application gratuite permettant de transformer votre smartphone ou tablette tactile en télécommande virtuelle d’appoint. Compatible Freebox Delta, Pop, Révolution, One, mini 4K, Crystal et HD, elle nécessite que l’appareil soit connecté au réseau Wi-Fi de votre Freebox.