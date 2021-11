Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox

Comme chaque semaine, Free faire découvrir gratuitement à ses abonnés à travers un partenariat le premier épisode d’une nouvelle série disponible sur une plateforme payante.

A l’occasion de son lancement ce 16 novembre, “Free et OCS offrent le 1er épisode de la nouvelle série “The Unusual Suspects”. Découvrez le dès maintenant, gratuitement, sur L’AKTU Free de votre Freebox” annonce l’opérateur sur Twitter. De quoi appâter les prospects qui hésiteraient encore à s’abonner à OCS.

Satire sociale australienne, The Unusual Suspects, a fait l’ouverture du Panorama international du Festival de Séries Mania 2021. Composée de quatre épisodes, la mini-série nous plonge dans un quartier huppé de Sydney où vit une influenceuse fortunée nommée Sarah Beasley. “Cette comédie offre une vision fraîche, féminine et intime de l’expérience des immigrants. La série révèle les alliances improbables entre nanties et opprimées et témoigne de la puissance de l’amitié féminine qui parvient, à elle seule, à transcender toutes les barrières culturelles et sociales”, présente OCS sur son site.



Pour voir ce premier épisode durant une semaine, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.