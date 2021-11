Smartphones : Poco propose la 5G à petit prix, Samsung veut booster encore les performances

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : la 5G proposée à petit prix chez Poco, un gain en performances annoncé par Samsung et une arrivée prochaine chez Realme.

La marque Poco, poussée par Xiaomi, a lancé un Poco M4 Pro 5G équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 810 compatible 5G. Il profite aussi d’un écran FHD+ 90 Hz, d’un double capteur photo 50 + 8 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh supportant la charge 33 Watts. Le Poco M4 Pro 5G coûte 229,90 euros en version 4 + 64 Go ou 269,90 euros en version 6 + 128 Go. Ces deux configurations s’affichent même à 199,90 et 219,90 euros dans le cadre du lancement.

La branche semi-conducteurs de Samsung a annoncé une mémoire vive nouvelle génération, dont profiteront notamment les smartphones. Cette RAM LPDDR5X s’annonce 1,3 fois plus rapide, par rapport à la RAM LPDDR5, tout en étant 20 % moins énergivore.

Présenté en septembre dernier, le Realme GT Neo2 s’apprête à débarquer en Europe. La marque chinoise donne en effet rendez-vous le 15 novembre, soit lundi. Des fuites suggèrent des prix de 449,99 euros pour un modèle 8/128 Go et 549,99 euros pour un modèle 12/256 Go. Pour rappel, le Realme GT Neo2 s’équipe d’un SoC Snapdragon 870, d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz, d’un triple capteur photo 64 + 8 + 2 Mégapixels, d’une batterie 5 000 mAh et d’une charge 65 Watts.