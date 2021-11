Un ordinateur Apple-1 en bois a été mis aux enchères à un prix astronomique

Un exemplaire du premier modèle d’ordinateur Apple en bois commercialisé en 1976 a été mis aux enchères ce mardi 9 novembre en Californie. D’après les experts, cet Apple-1 en état de marche pourrait être cédé à près d’un million de dollars.

Le tout premier modèle d’ordinateur nommé Apple-1 a été lancé en 1976. La firme de Cupertino fondée par Steve Wozniak et Steve Jobs n’en a fabriqué que 200 exemplaires, tous montés par Steve Jobs. Au moment de leur sortie, ces ordinateurs étaient vendus au prix de 666,66 dollars.

Mardi 9 novembre, la maison de vente John Moran à Monrovia à proximité de Los Angeles a mis aux enchères un modèle d’Apple-1. Ce dernier est estimé par les spécialistes entre 400 000 et 600 000 dollars. Cependant, il pourrait être acheté à un prix encore plus ahurissant. En effet, un Apple-1 fonctionnel avait été vendu plus de 900 000 dollars en 2014 par la maison Bonhams.

L’expert Corey Cohen a déclaré à Los Angeles Times que les modèles d’Apple-1 sont aujourd’hui au nombre de 60. Parmi ce nombre seuls 20 exemplaires sont en état de marche dont celui mis aux enchères par la maison John Moran.

L’Apple-1 mis aux enchères par la maison de vente John Moran a été conçu en koa, un bois exotique originaire des îles d’Hawaï ce qui augmente encore la valeur de cet Apple-1 rarissime.

En 1976, l’année de la sortie de l’Apple-1, ces ordinateurs n’incluaient souvent pas de boîtier ni même de clavier. Voilà pourquoi cet exemplaire est d’après Corey Cohen « un peu le Saint Graal pour les collectionneurs d’électronique et d’ordinateurs vintage ».

C’est un professeur du Chaffey College qui s’était procuré ce précieux ordinateur avant de le revendre à l’un de ses étudiants en 1977. L’étudiant en question, qui a décidé de rester anonyme, a donc récemment mis aux enchères son Apple-1 en koa.

Source : Francetvinfo