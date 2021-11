Cdiscount Mobile dégaine trois séries limitées avec plein de data, dont une avec smartphone Samsung offert

Trois séries limitées viennent d’être dévoilées par Cdiscount Mobile. Elles proposent 60 ou 100 Go de data. L’un d’elle inclut même un smartphone Samsung Galaxy S9 offert.

Jusqu’au 17 novembre 2021, Cdiscount Mobile commercialise plusieurs forfaits 4G en séries limitées. À 7,99 et 8,99 euros par mois pendant 1 an, puis 14,99 et 20 euros, des forfaits incluent les appels, SMS et MMS en illimité. Le premier comprend 60 Go depuis la France métropolitaine et 10 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM. Le second fait passer les enveloppes data à 100 et 13 Go. Tous les deux sont sans engagement. Facturé 14,99 euros par mois, un troisième forfait comprend un smartphone Samsung Galaxy S9 64 Go noir reconditionné excellent état, en contrepartie d’un engagement de 24 mois. La formule comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 60 Go depuis la France métropolitaine et 20 Go en roaming.

Comme Auchan Telecom et NRJ Mobile, la marque Cdiscount Mobile appartient pour rappel à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.