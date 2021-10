L’OS Tizen des téléviseurs Samsung arrivera chez d’autres fabricants

L’environnement des Smart TV de Samsung va s’ouvrir sous licence.

Samsung annonce une surprise : TizenOS ne sera pas réservé aux Smart TV qu’il fabrique. Durant la Samsung Developer Conference 2021 s’étant tenue cette semaine, le fabricant sud-coréen a révélé quelques nouveautés pour son système d’exploitation.

La première, plus surprenante réside dans un projet nommé Tizen TV Platform Licensing. Concrètement, Samsung entend proposé TizenOS sous licence à d’autres fabricants, comme le fait Google avec Android TV.

« Les fabricants qui souhaitent exploiter une plateforme TV haut de gamme comme Tizen peuvent le faire rapidement et à moindre coût, et utiliser la marque Tizen pour promouvoir leurs produits lors d’événements externes majeurs. Cela leur permet d’utiliser Tizen TV pour promouvoir leurs produits sur le marché des téléviseurs intelligents et, en fin de compte, aider davantage de consommateurs à profiter de Tizen » développe Samsung. Aucune marque n’a cependant été citée pour l’instant.

D’autres annonces ont été faites, notamment la volonté du fabricant d’ajouter des fonctions à TizenOS autour de la santé, en tirant par exemple parti d’une caméra intégrée au téléviseur pour suivre les mouvements du spectateur. De quoi afficher par exemple des informations sur son entraînement. Le fabricant entend également améliorer les échanges vidéo via un partenariat avec Google, mais aussi des fonctions propres aux jeux-vidéo avec notamment des plans pour réduire la latence.

Source XDA-Developers via Frandroid