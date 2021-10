Red by SFR et Bouygues Telecom dégainent des forfaits en promotion, avec jusqu’à 130 Go de data

Red by SFR et Bouygues Telecom poursuivent leur petite guéguerre autour de forfaits mobiles blindés en data et proposés à tarif promotionnel. Pas de forfait 200 Go pour ce nouveau round, par contre.

Jusqu’au 2 novembre, Red by SFR commercialise ainsi des forfaits 30, 70, 100 et 130 Go sans engagement à 10, 13, 15 et 19 euros par mois. Les différentes formules comprennent les appels/SMS/MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe data pour le roaming depuis l’UE et les DOM comprise entre 6 et 15 Go. Le forfait 130 Go peut par ailleurs proposer la 5G, moyennant une option à 5 euros par mois.

Jamais loin en termes de promotions, Bouygues Telecom propose des séries limitées 70, 100 et 130 Go à 12,99, 14,99 et 18,99 euros jusqu’au 3 novembre. Il y a de fortes chances qu’il riposte en ajoutant à son tour la formule 30 Go, absente au moment où sont écrites ces lignes. Ces trois forfaits 4G sans engagement inclut les appels, SMS et MMS illimités. Il y a également de la data en roaming, avec une enveloppe de 10 ou 15 Go (déduite de l’enveloppe principale).