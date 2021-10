La chaîne L’Equipe prévoit de lancer un nouveau service de replay sur les Freebox et les box des autres opérateurs

Vers un service de replay enrichi sur les box des opérateurs.

Dans l’optique de rendre ses contenus non-linéaires plus attractifs et ainsi booster la consommation de replay, la chaîne L’Equipe souhaite enrichir son service de rattrapage. Confié à Pixability, plateforme multi-services vidéo française spécialisée dans la valorisation de contenus vidéo, cet enrichissement a débuté cet été sur Salto et “doit s’étendre chez les principaux repreneurs FAI et partenaires de la chaîne”, annonce un communiqué. Pour l’heure, le replay de la chaîne propose sur les box une rubrique émissions (Equipe du Soir et Equipe de Greg) mais aussi quelques documentaires.

En mai dernier, l’Equipe a lancé une nouvelle plateforme inspirée de myCanal sur internet et mobile. Celle-ci offre des contenus originaux, multimédias et une plus large diffusion d’évènements en direct soit plus de 2500 heures de Live.