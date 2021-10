Télécommande Freebox : la zapette virtuelle se met à jour pour améliorer l’expérience utilisateur

Petite mise à jour pour l’application “Télécommande Freebox” avec quelques améliorations à la clé, notamment pour les abonnés Delta + Pop.

L’application “Télécommande Freebox” se met à jour dans sa version pour Android. Cette zapette virtuelle vient en effet de passer en version 1.3.4. Avec cette nouvelle mouture, il s’agit de rendre la sélection du modèle de Freebox plus claire pour les personnes ayant la Delta + Pop. Le développeur indique par ailleurs la correction d’un plantage. Bref, pas de grosses nouveautés au programme, mais une expérience utilisateur améliorée.

Proposée via le Play Store et l’App Store, Télécommande Freebox permet de piloter Freebox TV depuis votre smartphone. Pratique lorsqu’on ne trouve plus sa télécommande ou lorsque l’on est à court de piles. Compatible avec les Freebox Pop et mini 4K, mais également V5, Crystal, Révolution, One et Delta, l’application nécessite pour rappel que l’appareil soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Côté fonctions figurent, entre autres, le clavier virtuel, la commande vocale et le guide des chaînes.