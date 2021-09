Free recherche un développeur full-stack à Montpellier dans le département de l’Hérault

Free recherche un(e) développeur full-stack H/F à Montpellier. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Notre pôle de développeurs est constitué d’une vingtaine de personnes. Au sein de celui-ci, vous serez amené(e), dans un environnement télécom, à participer à la conception et à l’amélioration des outils Free Mobile ainsi que les sites web France et Italie.

Vos missions :

– Vous développez, améliorez et maintenez le front-office et le back-office des différents sites et outils.

– Vous concevez les nouveaux web services.

– Vous créez et modélisez les bases de données interfacées aux outils.

– Vous participez à des projets transverses au sein de la direction technique.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

– Vous pourrez développer votre curiosité et ainsi monter en compétence dans de nombreux domaines

– Vous serez force de proposition sur les évolutions à mettre en œuvre et sur l’optimisation de l’existant

– Vous ferez partie d’une équipe de développeurs expérimentés et animés par les défis techniques

– Vous participerez au développement des plus grandes innovations télécom du marché

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes le candidat idéal si :

– Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en informatique et vous justifiez au minimum d’une première expérience similaire

– Vous êtes volontaire et rigoureux pour pouvoir vous adapter rapidement aux problématiques ou domaines techniques nouveaux

– Vous vous épanouissez dans le travail d’équipe

– Vous avez soif d’apprendre et êtes capable de vous développer à partir des spécifications fonctionnelles prédéfinies

– Vous maîtrisez les compétences sur les technologies suivantes :

Langages de développement : PHP

Système : Linux

Bases de données : SQL

HTML/Javascript

Webservices : ReST et SOAP

L’entreprise est faite pour vous si :

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome et où on met un fort accent sur la responsabilisation des collaborateurs

Vous souhaitez travailler dans un environnement de travail dans lequel vous devrez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles et vous cherchez une entreprise où on favorise l’audace tout en accordant un droit à l’erreur

Vous aimez les entreprises qui vous proposent des challenges

Vous souhaitez travailler à Montpellier

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Réaliser des études et développements informatiques

Programmer dans un langage informatique spécifique

PHP

Linux

SQL

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte Déjeuner

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.