Free Mobile : 4 smartphones 5G à moins de 250 euros, lequel choisir ?

Les smartphones 5G deviennent de plus en plus abordables. La boutique Free Mobile propose actuellement 4 modèles à moins de 250 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs pour vous aider à vous y retrouver parmi les smartphones vendus via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous allons regarder les modèles 5G disponibles à moins de 250 euros, rendant ainsi la technologie accessible aux petits budgets. Ils sont au nombre de quatre : le Xiaomi Redmi Note 10 5G à 199 euros, le Realme 8 5G à 219 euros, l’Oppo A54 5G à 229 euros et le Motorola Moto G50 5G à 249 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex.

L’écran : Xiaomi, Realme ou Oppo

Dalle IPS, diagonale de 6,5 pouces, définition Full HD+, taux de rafraîchissement 90 Hz et poinçon pour les trois premiers. Le Motorola se retrouve en bas du classement avec sa définition HD+ et son encoche goutte d’eau pour la caméra frontale.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (6,5 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et poinçon centré) Realme 8 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Motorola Moto G50 5G (6,5 pouces, HD+, IPS, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Realme

Tout ce petit monde boxe globalement dans la même catégorie en termes de performances. Le Realme 8 5G embarque toutefois un peu de mémoire vive, un surplus de ressources toujours bienvenu sur une petite configuration. Que ce soit avec la plate-forme MediaTek ou celle de Qualcomm, les smartphones assurent une compatibilité avec les réseaux mobiles 5G.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et 6 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du MediaTek Dimensity 700 et 4 Go de RAM) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et 4 Go de RAM) Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM)

La photo : Oppo



Tout ce petit monde embarque un capteur photo principal de 48 Mégapixels. L’Oppo A54 5G profite d’un capteur dédié à l’ultra grand-angle, que les autres n’ont pas, se contentant des habituels capteurs additionnels pour la macro ou le mode portrait.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Realme 8 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels au dos, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi et Realme



Les quatre smartphones embarquent une batterie 5 000 mAh qui permettra d’assurer les 2 jours d’autonomie sans trop forcer. Les Xiaomi Redmi Note 10 5G et Realme 8 5G se démarquent avec une charge plus rapide que le Motorola Moto G50 5G et encore plus que pour l’Oppo A54 5G.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :



Sous la barre de 250 euros, l’équation n’est pas toujours simple à trouver pour les fabricants. Il faut contenir le prix tout en offrant une expérience globale satisfaisante (et restant un peu rentable, aussi). Des quatre modèles ci-dessous, le Realme 8 5G nous semble ainsi être le plus intéressant avec son écran dans l’ère du temps (fort taux de rafraîchissement et poinçon), sa plate-forme lui assurant une compatibilité 5G, sa batterie promettant une autonomie confortable et une puissance de charge permettant de faire le plein dans un temps raisonnable. Sans oublier la présence du mini-jack, la possibilité d’extension MicroSD et la finition de bonne facture. La partie photo fait l’impasse sur le capteur ultra grand-angle, mais cela reste acceptable sur ce segment tarifaire. Pour vous faire une idée, vous pourrez d’ailleurs retrouver notre test du Realme 8 5G. Nous l’avions conseillé aux petits budgets et notre recommandation reste d’actualité.