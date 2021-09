Free lance une nouvelle version de sa nouvelle application Freebox Files

La nouvelle application Freebox Files se met à jour sur Android.

Free propose depuis le début de l’été un accès anticipé sur Android via le Google Play Store ainsi que via Testflight sur iOS, à sa nouvelle application nommée “Freebox Files”. Celle-ci permet aux abonnés Freebox de gérer facilement depuis leur mobile tous les fichiers contenus sur leur disque dur et sur leur Freebox.

Après avoir ajouté la création et la gestion du RAID sur l’OS de Google pour les abonnés Freebox Delta, Free déploie une nouvelle version estampillée 1.2.0 dispo. “Le moteur du vidéo player a été changé en vol pour utiliser les formats dispo sur le téléphone (meilleures performances, conso, batterie réduite.)”, annoncent les développeurs. Des bugs d’affichage et d’upload de gros fichiers ont été corrigés. Si vous souhaitez tester cette nouvelle application en avant première sur iOS, Univers Freebox vous propose un tutoriel.