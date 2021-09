Une importante fuite de données, près de 300 000 Français sont concernés

3,2 millions de comptes d’internautes sont dans la nature, avec dans le lot des adresses e-mail Orange et Wanadoo. La fuite concerne donc des Français.

Sans expliquer la provenance de son importante base de données, un pirate informatique tente de vendre 3,2 millions de comptes d’internautes (e-mail + mot de passe) à 150 dollars l’unité.

“Une base de données privée qui pourrait faire de gros dégâts”, estime Zataz. “Comprenez que les informations qu’il a volées n’ont jamais été diffusées, ni exploitées”, explique le site spécialisé, en rapport au fait que les comptes sont annoncés comme “privés” et de qualité.

Dans le lot, les données de plus de 50 000 Chinois, 100 000 Polonais, 165 000 Italiens et… plus de 288 000 Français. Zata indique avoir plus précisément repéré 148 000 adresses e-mail Wanadoo.fr et 139 000 adresses e-mail Orange.fr.

Une mauvaise pratique pointée du doigt

“Ce type de combos de données peut permettre à un pirate de trouver des accès dans des sites web, webmail, boutiques utilisés par des internautes un peu trop feignants. Des internautes qui utilisent la même adresse électronique et le même mot de passe partout où ils s’inscrivent. Une fois dans la place, le pirate volera toutes les informations qu’il pourra collecter”, déplore le site spécialisé.

Source : Zataz