Amazon serait prêt à lancer son premier téléviseur

Depuis quelques années, Amazon n’est plus seulement une boutique en ligne, mais aussi un fabricant. Le géant du eCommerce se préparerait à lancer un téléviseur.

Un secret bien gardé finalement éventé. Le site Business Insider a dévoilé aujourd’hui un projet de grande ampleur pour Amazon : la firme américiane devrait lancer dès ce mois d’octobre son premier téléviseur estampillé Amazon.

Un téléviseur tournant donc sous Fire TV, l’OS déjà présent dans ses dongle et mettant très en avant son propre de service de SVOD Amazon Prime Video évidemment. De quoi concurrencer ainsi toutes les marques de téléviseurs comme LG, Samsung ou Philips, mais aussi Google et Android TV, avec le déploiement de son propre OS sur des téléviseurs dédiés. D’après nos confrères, ce projet date déjà de deux ans en interne.

Pour l’instant, la commercialisation serait d’abord prévue aux Etats-Unis en octobre, avec des modèles allant de 55 à 75 pouces. N’étant pas non plus une pointure en la matière, la firme de Jeff Bezos aurait ainsi fait appel à TCL pour fabriquer à proprement parler le téléviseur, auquel Amazon accole son logiciel. Il reste à voir si la firme se lancera sur le marché international et quand cela sera le cas.

Source : Business Insider via Frandroid