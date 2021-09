Pubs personnalisées : Apple fait volte-face et va vous laisser le choix

Après les avoir activés par défaut sur ses OS précédents, Apple décide de lâcher du lest sur les publicités personnalisées dans ses applications avec iOS 15.

Un pas en arrière qui sera salué par les défenseurs des données personnelles. Les bêtas testeurs d’IOS et iPad OS 15 ont découvert en ouvrant l’App Store un nouveau message leur demandant s’ils veulent activer les publicités personnalisées ou bien les désactiver. Ce message apparaît également sur les applications Apple News et Bourse de la firme de Cupertino. Sur iOS 14 et les anciens systèmes d’exploitations mobiles d’Apple, ces dernières sont activées par défaut.

Cette pratique fait actuellement l’objet d’une plainte devant la CNIL, de la part de France Digitale, une association regroupant plus de 18000 start-ups et investisseurs du numérique français. Ces derniers estiment que ces publicités activées par défaut ne respectent pas la réglementation sur la protection des données personnelles, dont le RGPD. Si l’autorité ne s’est pas encore prononcée sur le sujet, une audience est attendue le 17 septembre prochain. Apple semble ainsi avoir réagi à grande échelle, puisque cette nouvelle demande apparaît en France mais aussi dans d’autres pays.

