Clin d’oeil : la 5G Free débarque chez vous, il faut vous le dire en quelle langue ?

Si le français ne vous suffit pas, Free n’hésite pas à vous le dire en patois !

L’opérateur de Xavier Niel veut vraiment vous faire passer le message. Afin de s’assurer que tout le monde soit au courant de l’arrivée de son réseau 5G, Free n’hésite pas à traduire son message dans toutes les langues locales de l’Hexagone !

L’opérateur publie en effet régulièrement des posts sur son compte Instagram avec un format très simple : un écriteau rouge sur fond blanc, rappelant la disponibilité de la 5G dans différentes régions de France. Avec une petite particularité : chaque message est rédigé dans une langue locale, ou en utilisant de l’argot. Le tout sans oublier de fournir une deuxième image, traduisant le message pour les non-initiés.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, quatre posts de ce type ont été publiés par l’opérateur, à destination des Bretons, des Savoyards, des Basques et des Niçois. Sans oublier une pointe d’humour.

“Chers Bretons, la 5 arrive partout en France. Une raison de plus d’être indépendants.”

“Chers Basques, la 5G atteindra toutes les régions de la France cet été. Profitez de ça et pas des Parisiens”

“Chers Savoyards, la 5G arrive partout en France. Y compris pour les touristes. “

“Chers amis Niçois, c’est parti ! La 5G arrive ici et là en France, un truc de fou ! Bisous !”

Pour rappel, e 30 juin dernier, Free comptait 10 916 sites 5G opérationnels, dont 10 914 en 700 MHz et 1457 en 3.5 GHz. En utilisant des fréquences basses pour la nouvelle génération de téléphonie mobile, l’opérateur propose actuellement le plus grand réseau 5G de France, en couvrant plus de 60% de la population française.