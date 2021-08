Free prolonge à nouveau sa promo Freebox à 9.99€/mois

L’offre devait prendre fin aujourd’hui, mais joue finalement les prolongation jusqu’à début septembre.

C’est reparti pour quelques semaines. Après avoir annoncé un délai supplémentaire de quelques jours, l’opérateur de Xavier Niel relance son offre Freebox Révolution avec TV by Canal sur Veepee. Il est ainsi possible de bénéficier de la Freebox Révolution à 9.99€/mois pendant un an jusqu’au 03 septembre prochain, à 6h. Pour rappel, une fois l’année d’engagement passée, le tarif repasse à 39.99€/mois.

L’offre Offre promotionnelle soumise à conditions, avec engagement de 12 mois, sous réserve d’éligibilité, hors prestations tarifées à l’acte ou optionnelles, hors cas de construction de ligne, réservée aux membres de veepee.fr :

• Situés en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile)

• Éligibles au service de télévision

• Disposant d’une ligne téléphonique active ou inactive

• Non abonnés d’une offre fixe de Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. A défaut, des frais de réactivation de 100€ et un passage immédiat au Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL via Veepee à 39,99€/mois seront appliqués à l’abonné.- Jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir, facturés par votre ancien opérateur*.- Engagement de 12 mois (en cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement : paiement des mois restants dus au tarif plein de 39,99€).– Frais de mise en service : 49€– Frais de résiliation : 49€