Canal+ : top départ pour la nouvelle chaîne Ciné+

Comme prévu, Canal lance sa nouvelle chaîne digitale Ciné+ 60’s, disponible notamment sur myCanal à certaines conditions.

Amateurs de cinéma des années 60, cette nouvelle chaîne est pour vous ! Canal+ lance aujourd’hui Ciné+ 60s, un corner digital éphémère regroupant une centaine de films. Un coup de projecteur est mis sur les années Nouvelle Vague avec Godard, Varda, Truffaut, Demy et Chabrol… ou des classiques comme L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais, Le Milliardaire, avec Marilyn Monroe et Yves Montand, Charade de Stanley Donan, Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Place aussi aux polars avec L’Enquête mystérieuse, de l’épouvante avec La Nuit des morts-vivants et Dr Who et les Daleks ou encore des films en lien avec l’émancipation des femmes, dont La Prisonnière d’Henri-Georges Clouzot.

Ciné+ dispose aujourd’hui de 12 chaînes thématiques allant du cinéma italien à Bollywood, en passant par des décennies cultes pour les cinéphiles ou encore la comédie et le crime.

Ciné+ 60’s est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV des Freebox Mini 4K et Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).