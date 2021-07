Freebox Pop et mini 4K : le service gratuit Pluto TV s’enrichit encore d’une nouvelle chaîne

Pluto TV continue d’étoffer son offre de chaînes gratuites, avec un nouveau canal dédié au rire.

De 40 chaînes à son lancement février, le service de AVoD Pluto TV disponible sur Android TV est passé progressivement à 51 canaux. Le dernier arrivé est baptisé “Juste pour rire”. Désormais disponible sur la plateforme, celui-ci propose notamment “l’émission de gags la plus aimée au monde depuis plus de vingt ans! Ne se doutant de rien, des gens se font prendre dans de drôles de pièges”.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy CentralL, Game One, Nickelodeon) propose des thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle, le crime, la musique, les séries et les documentaires.

Récemment, Pluto TV a ajouté de nouvelles chaînes, comme Pluto TV Animaux, Pluto TV Romance, Pluto Dating, Pluto Sports et Live in concert. A noter également la signature d’un accord avec Mediawan pour 12 nouvelles chaînes dont quatre sont dédiées aux productions cultes d’AB durant les années 90.

Pour rappel, ce service ne nécessite aucun compte et fonctionne grâce aux revenus de la publicité. Vous pouvez la télécharger directement sur le Play Store et l’installer sur votre Freebox mini 4K ou Freebox Pop.