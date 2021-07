Les tests Univers Freebox : que se passe-t-il avec l’association de Freebox Server et Player complètement improbable

Les liaisons dangereuses.

Deuxième numéro de notre nouveau format vidéo dans lequel nous allons tester des situations plus ou moins improbables concernant les Freebox. Cette fois-ci, nous allons tenter de connecter des Freebox Player Devialet et Crystal avec un Freebox Server Pop. Même si Free ne propose pas cette combinaison, nous disposons de tous les players à la rédaction, et nous vous proposons de découvrir s’ils sont compatibles entre eux, et s’ils proposent tous les services, uniquement certains, ou aucun. C’est parti !



