Free recherche un négociateur télécom à Toulouse en Haute-Garonne

Free recherche un(e) négociateur télécom H/F à Toulouse. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein du service Déploiement de Free Mobile, vous intègrerez le pôle Recherche et Négociation. Cette équipe a pour but d’amener à la constructibilité des sites pour déployer notre réseau mobile.

Vos principales missions

Rattaché(e) au Coordonnateur Recherche et Négociation, votre objectif principal sera d’assurer la création de nouveaux sites de téléphonie mobile, dans le respect du cahier des charges Free Mobile et des obligations administratives et réglementaires.

Vous ferez le lien entre les différentes parties prenantes d’un projet (ingénieurs radio, concepteurs, dessinateurs, bailleurs, propriétaires, collectivités …) et serez en charge de :

Réaliser, sur la base d’informations fournies par nos ingénieurs radio et après lecture du Plan Local d’Urbanisme (PLU), des opérations de prospection auprès des bailleurs et propriétaires

Effectuer les différentes visites techniques nécessaires à la validation des sites en lien avec l’équipe Conception, pour vérifier les différentes contraintes techniques et s’assurer de la constructibilité des sites

Négocier les termes des conventions d’occupation avec les bailleurs et les propriétaires

Participer aux différentes réunions et actions de lobbying nécessaires à l’avancée de chaque projet

Contribuer à la conception et réaliser les Dossiers d’Information Mairie (DIM)

Obtenir l’ensemble des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à la construction des sites.

Vous êtes le seul négociateur à travailler sur les zones de recherche qui vous sont attribuées. Vous êtes responsable de l’avancement du déploiement sur ces zones.

Qu’allez-vous gagner à nous rejoindre ?

Vous travaillez directement chez l’opérateur ce qui contribue à améliorer le taux de réponse de vos prospects, facilite vos rapports avec les candidats, et vous apporte de la stabilité dans votre activité.

Vous êtes responsabilisé(e): vous bénéficiez d’une liberté d’action et êtes autonome, vous savez ce que vous avez à faire pour faire avancer vos différents projets.

Lorsque vous n’êtes pas sur le terrain, vous effectuez votre travail principalement depuis votre domicile ce qui vous permet une grande liberté d’organisation.

Vous travaillez dans un environnement ou vos actions ont un impact direct et concret, dans lequel les process de décision sont raccourcis.

En plus de votre rémunération brute de base (minimum 35 000 euros par an si vous avez déjà de l’expérience du métier), vous bénéficierez d’une prime attribuée à la validation de la constructibilité de chaque nouveau site mobile ce qui permettra de récompenser votre performance.

En nous rejoignant, vous jouerez un rôle clé dans le développement du plus grand réseau mobile 5G en France.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes le (la) candidat(e) idéal(e) si :

Vous disposez d’une excellente aisance relationnelle vous permettant de communiquer avec différents interlocuteurs

Vous êtes pugnace et aimez relever les défis

Vous avez des facilités à convaincre un interlocuteur

Vous êtes astucieux(se), vous arrivez à parvenir à vos fins et à vous tirer des difficultés

D’un naturel organisé, vous savez gérer les priorités

Vous avez une bonne connaissance de la réglementation urbanistique (PLU, DIM…)

Vous connaissez l’outil GIMP ou Photoshop

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – envoyez-nous votre candidature !

Si votre CV est sélectionné, voici les différentes étapes de notre processus de recrutement :

Vous recevez un mail pour vous inviter à répondre à quelques questions par écrit et par vidéo qui seront consultés par nos équipes afin de mieux comprendre votre parcours et vos motivations.

Si votre candidature est sélectionnée, vous serez reçu(e) en entretien par votre futur manager

A l’issue de ces étapes, si nous souhaitons vous embaucher et que vous souhaitez nous rejoindre, une offre de contrat de travail vous est envoyée rapidement

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Étudier des terrains potentiels

Déterminer les implantations de relais, pylônes et câbles

Négocier un contrat

Piloter un projet

Règlementation urbanistique

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte restaurant SWILE (9,5 €/jour travaillé, pris en charge à 50% par l’employeur)

Mutuelle

Intéressement/Participation

1% logement

Offre collaborateur Freebox

Postulez ici.