Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : la fibre Free s’actionne, la Freebox veut jouer…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

21 juin 2007 : Free booste les capacités de l’ADSL pour ses abonnés

Free annonçait le 21 juin 2007 le lancement d’un nouveau logiciel ADSL, en partenariat avec Broadcom qui avait un but assez simple. Sans rentrer dans les détails , DslSafe permet de corriger “quasi intégralement” les erreurs de transmission liées aux perturbations des lignes ADSL, et donc d’améliorer la qualité de l’ensemble des services diffusés sur la Freebox, tant au niveau de la voix, du débit ou de la qualité d’image.

22 juin 2005 : la Freebox comme Media Center avec Free Player

Une nouveauté qui paraît dorénavant comme une évidence, mais il fallait bien y penser ! Pour diffuser du contenu sur votre télévision, que manquait-il à la Freebox ? Un lecteur, bien sûr ! C’est à ce problème que veut répondre le “Freeplayer”, lancé le 22 juin 2005. Avec ce logiciel, qu’il fallait télécharger sur le site de l’opérateur, l’utilisateur pouvait au choix :

visionner sur la télévision les films enregistrés sur le disque dur de son ordinateur

visionner sur la télévision les photos stockées sur le disque dur de son ordinateur

écouter sur la chaîne Hi-fi les musiques enregistrées sur le disque dur de son ordinateur

visionner des DVD depuis le lecteur de son ordinateur.

Il était même possible de gérer la navigation via la télécommande. Pas mal, en 2005 ! Et pendant longtemps, des communautés de Freenaute ont développé des “mods” pour un usage plus poussé. Cependant, avec l’arrivée de la Freebox V5 et de son disque dur intégré, le service a vite perdu de son intérêt, forcément…

22 juin 2017 : Free signe un accord avec un opérateur d’envergure

Free officialise le 22 juin 2017 un contrat signé avec Axione. Il s’agit du premier accord signé entre l’opérateur de Xavier Niel et un opérateur d’infrastructure majeur. Une étape majeure dans la commercialisation des offres FTTH sur les RIP, puisque Axione était présent sur 18 départements, situés dans les régions Hauts de France, Centre, Nouvelle Aquitaine, PACA, Auvergne Rhônes Alpes et Pays de la Loire.



26 juin 2012 : Free ouvre sa boutique géante à Paris

Un grand Free Center pour une grande ville. Le 26 juin 2012, la boutique parisienne de Free, située dans le quartier de la Madeleine, ouvrait ses portes. Ce Free Center était considéré comme le 1er flagship de l’opérateur, avec 600 m² de surface, le tout conçu en collaboration avec l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

27 juin 2013 : lancement de Freebox OS et Freebox Compagnon

Une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés Freebox ! Le 27 juin 2013, l’opérateur de Xavier Niel lançait une interface de gestion de la Freebox Révolution, dont l’accès a ensuite été étendu aux autres offres de Free. Elle permet de gérer de nombreux paramètres de sa box, notamment le contrôle parental, ou le partage de fichiers stockés sur le NAS de la Révolution.

Dans le même temps, Free lançait son application mobile Freebox Compagnon sur Android et iOS, qui a depuis le lancement de la Delta a été refondue et renommée simplement “Freebox”.