Google préparerait une nouvelle solution inspirée d’Apple afin de retrouver les smartphones Android perdus

Google serait en train de concevoir un nouveau réseau maillé afin de localiser les smartphones Android avec plus de précision.

Google s’inspire d’Apple. Arès avoir scruté le code d’une version bêta du fichier d’installation APK des Google Play Services, les spécialistes de XDA Developers ont découvert que Google, à l’instar du système de localisation Find My d’Apple, travaillerait à créer un réseau maillé afin d’améliorer la fonction « Localiser mon appareil » des smartphones Android.

Cette amélioration permettrait aux utilisateurs de choisir « d’autoriser son smartphone à localiser ses appareils et les appareils d’autres utilisateurs » ou non. Actuellement, la fonction « Localiser mon appareil » est limitée et ne permet de localiser que les smartphones connectés à un même compte Google.

La création d’un réseau maillé par Google serait le plus grand réseau maillé participatif du monde avec plus 3 milliards d’appareils Android. Grâce à cette nouvelle solution, la précision de la localisation fournie par Google serait grandement améliorée et permettrait également de retrouver des appareils même s’ils ont été réinitialisés ou s’ils sont tombés à court de batterie.