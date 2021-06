Google : à l’instar de son navigateur Web, Chrome OS va être mis à jour toutes les quatre semaines

Google a annoncé officiellement un nouveau cycle de mises à jour pour Chrome OS. Le système d’exploitation bénéficiera d’une nouvelle version toutes les quatre semaines tout comme son navigateur Web.

Google souhaite déployer ses nouvelles fonctionnalités plus rapidement ! En effet, la firme de Mountain View a opté pour augmenter la fréquence des mises à jour sur Chrome OS.

Les équipes de Google ont détaillé, via un billet partagé sur le blog Chromium, leur intention d’accélérer le déploiement des mises à jour afin de proposer de nouvelles options plus rapidement pour ses utilisateurs, sans pour autant sacrifier la simplicité, la vitesse, la sécurité ni enfin la stabilité qui font l’ADN de Chrome OS.

Ce nouveau calendrier de mises à jour débutera pour la version 96 de Chrome OS prévue pour le quatrième trimestre 2021. Pour les utilisateurs en milieu professionnel ou dans le secteur de l’éducation, il sera possible de réduire la cadence des mises à jour à tous les six mois, la firme donnera plus de détails à ce sujet dans un second temps.

Cela fait également quelques mois que Google a annoncé des mises à jour plus fréquentes pour Chrome. Le navigateur Web devrait recevoir des mises à jour toutes les quatre semaines à compter du troisième trimestre de cette année.

Le géant du web a souhaité en quelques sortes synchroniser les mises à jours de Chrome ainsi que de Chrome OS, ce qui sera chose faite d’ici le quatrième trimestre 2021.