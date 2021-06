Free baisse le tarif de son offre intermédiaire

Surprise, a quelques jours de la fin de l’offre, l’opérateur a revu le prix de son forfait Série Free.

Retour sous barre des 10€ par mois. Le prix de l’offre intermédiaire de Free a été revu à la baisse, après avoir augmenté en début de mois. Il pour bénéficier de 80 Go en 4G et 8Go à l’étranger, il faudra désormais débourser 9.99€/mois contre 11.99€ précédemment. L’offre est toujours valable jusqu’au 15 juin prochain.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois. A titre de comparaison, la guerre fait rage chez ses concurrents, avec en ce moment un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 100 Go à 15,99€ ou encore 20Go pour 4.99€/mois chez Sosh . Du côté de RED by SFR on trouve des offres avec 20 Go pour 4,99€/mois, 60 Go à 8 euros par mois ou encore 130 Go pour 12€/mois.. B&You quant à lui se concentre cette semaine sur les consommateurs de data dans la moyenne, avec une série limitée de 20Go pour 4.99€/mois. Les opérateurs mettent donc le paquet sur les données et font osciller leur prix d’une semaine à l’autre.