Apple veut faire disparaître les mots de passe

La Pomme profite de sa WWDC pour annoncer ses ambitions au niveau logiciel : remplacer les mots de passes par un système biométrique.

La fameuse liste de mot de passes bientôt obsolète ? C’est clairement l’ambition d’Apple, qui a dévoilé Passkey, un moyen de créer un compte et de s’identifier sur un site grâce aux systèmes biométriques.

Après avoir simplifié la connexion à un site ou une appli en utilisant un compte pré-existant sur Google, Facebook ou même Apple, Apple veut que les utilisateurs puissent passer à la vitesse supérieure. Lors d’une session sobrement intitulée “Aller au-delà des mots de passe”, Apple a présenté sa nouvelle solution visant à les faire totalement disparaître.

Si depuis quelques années, il est possible d’utiliser la biométrie de son smartphone pour s’identifier sur certaines applications, Apple veut aller bien plus loin en permettant de créer un compte directement avec votre empreinte digitale (TouchID) ou avec un modèle de votre visage via FaceID.

Ainsi, dans le courant de l’année, les sites et applis adoptant Passkeys permettront de créer un compte sans jamais avoir à indiquer son mot de passe, mais simplement en utilisant les systèmes d’identification d’iOS, iPAdOS et macOS, avec des données chiffrées bien sûr. Pour l’instant, cette fonctionnalité est prévue en preview sur iOS 15 et macOS Monterey, via une fonctionnalité avancée. Avant de se passer complètement des mot de passes, il faudra donc attendre et encore plus pour ceux utilisant Android ou Windows.

Source : Frandroid