Télécommande Freebox : la zapette virtuelle se met à jour sous Android

Compatible Freebox V5, Crystal, Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop, l’application Télécommande Freebox se met à jour sur Android avec la publication d’une mise à jour estampillée 1.3.4. Les notes de version indiquent la correction d’un plantage et la sélection du modèle de Freebox plus claire pour les personnes ayant la Delta + Pop.