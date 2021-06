Free recherche un coordinateur opération et intervention hauteur à Grenoble en Isère

PROFIL RECHERCHÉ

Informatique

Travail en hauteur

Réseaux d’infrastructure Télécom

Utilisation des logiciels de messagerie

Utilisation du Pack Office (Word/Excel)

De formation supérieure (BTS, IUT, BAC Pro) dans une de ces spécialités :, vous bénéficiez d’une expérience minimum d’un an, acquise idéalement auprès de maitres d’œuvres ou d’opérateurs télécom dans le domaine des réseaux d’infrastructure Télécom.Au cours de vos formations et expériences, vous avez pu développer vos connaissances en :

En contact direct avec les équipes déploiement Free Mobile et les équipes maintenance Free Réseau, vous saurez faire preuve d’un grand esprit d’équipe et vous êtes doté(e) de solides capacités de communication à l’écrit comme à l’oral. Autonome et réactif(ve), vous disposez d’une grande capacité d’adaptation et vous savez gérer des situations d’urgence. Votre rigueur et bonne compréhension des procédures, vous permettent de répondre aux contraintes d’un environnement de travail exigeant.